Від війни – до Чехії: що потрібно знати про легалізацію в цій країні
Адреси офіційних організацій і важливі кроки процесу реєстрації, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.
Під час війни Росії проти України одна з країн, де українські біженці можуть знайти притулок – Чехія. Країна приймає українців навіть із внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.
Як легалізуватися в Чехії, щоб отримати тимчасовий захист і допомогу, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на блог журналістки та мандрівниці Ірини Савіної.
Контакти українського посольства в Чехії
Перед прибуттям до Чехії українцям варто зберегти контакти дипломатичного представництва своєї країни:
Посольство України в Чехії: +420227020200, +420227020204
Ел. пошта: [email protected]
Адреса: Charlese de Gaulla 916/29, 160 00 Praha 6-Bubeneč, Чехія
Інформація з умовами в країні постійно оновлюється на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua.
1. Реєстрація українців після прибуття в Чехію
Українцям віком від 15 років, які прибувають в Чеську Республіку, рятуючись від війни, обов'язково треба звернутися в поліцію у справах іноземців протягом перших 3 робочих днів після прибуття. Можливо, в черзі доведеться провести кілька годин.
З собою потрібно мати дійсний проїзний документ (біометричний паспорт, український паспорт або свідоцтво про народження).
Якщо прибувають діти до 15 років, можна вибрати три варіанти їхнього перебування в країні.
- Не реєструвати дитину - при цьому у нього не буде права на медичне страхування (потрібно буде оплатити страховку самостійно);
- Не реєструвати дитину і не купувати поліс - тоді всі медичні витрати лягають на плечі батьків;
- Реєструвати дитину і отримати страховку чеської компанії, що покриє більшість медичних витрат.
Адреса поліції у справах іноземців: Olšanská 2176/2, Praha 3
Режим роботи: понеділок 8:00– 16:00, Вівторок 8:00 – 16:00, Середа 8:00 – 16:00, Четвер 8:00 – 16:00, п'ятниця 8: 00-12: 00.
2. Отримання спеціальної довгострокової візи
Для отримання тимчасового захисту потрібно просити спеціальну довгострокову візу у відділі міграційної політики (MVČR).
Адреса відділу міграційної політики: Žukovského 888/2, Praha 6
Режим роботи: вівторок 15:00 – 17:00, четвер 15:00 – 17:00, п'ятниця 8:00 – 14:00, субота 8:00 -14: 00, Ннділя 8 :00 -14:00.
Інші адреси відділів міграційної політики в Чехії можна подивитися на офіційному сайті.
При подачі документів знадобляться:
- Заповнений формуляр
- Дійсний документ (біометричний закордонний паспорт, український паспорт, карта ID або свідоцтво про народження)
- Фото на паспорт 45х35 мм (можна зробити в фотоавтоматах або в торгових центрах)
Після передачі даних, біженцям відразу дають діючу візу. У біометричному паспорті це буде штамп, з іншими документами видають спеціальну карту підтвердження візи.
Не варто просити притулку (AZIL) як переселенці, оскільки розгляд документів займає від півроку. В цей час не можна буде влаштуватися на роботу.
Ті, у кого є біометричний паспорт, можуть залишатися в Чехії 90 днів по безвізу, подавати документи на спеціальну візу їм не обов'язково. При цьому вони не отримають права на працевлаштування.
3. Медичне страхування для українців
Право на медичне страхування в Чеській Республіці дає діюча віза. Діти до 15 років не зобов'язані реєструватися в поліції у справах іноземців, але без цієї реєстрації вони не отримують право на медичне страхування, тому медицина для них буде платною.
Карту медичного страхування можна отримати в будь-якому відділенні VZP (Všeobecná zdravotní pojiššovna) з документами про діючу візу. Загальна медична страхова компанія видасть карту медичного страхування
Найближчі відділення VZP: Praha 4, Antala Staška 1670/80 Praha 3, Orlická 2 Praha 1, Na Perštýne 359/6. Інші-по посилання.
Картку видають тільки в паперовому вигляді за терміном дії візи - на рік.
Щоб оформити візу "тимчасового захисту", потрібно відвідати будь-який регіональний центр сприяння допомозі Україні. Там українці спочатку отримують необхідну візу, а потім їх зареєструють в VZP ČR, який видає змінну карту страхування VZP ČR.
Якщо діючої візи поки немає, але потрібна термінова медична допомога, можливо звернутися в одну з лікарень зі списку:
- FN Na Bulovce (Budínova 2, Praha)
- FN Královské Vinohrady (Šrobárova 1150/50, Praha 10)
- Fakultní Thomayerova nemocnice (Виденская 800, Praha 4)
- Vojenská fakultna nemocnica (U Vojenské nemocnica 1200, Praha 6)
- Všeobecnа fakultna nemocnica v Praze, Karlovo náměstí (U Nemocnice 4999/2, Praha 2)
4. Дозвіл на роботу
Діюча віза дозволяє отримати дозвіл на роботу. Заяву на пошук роботи можна подати на сайті управління праці.
5. Фінансова допомога українцям у Чехії
Українці з тимчасовим захистом можуть отримати грошову допомогу в розмірі 5000 чеських крон на товари першої необхідності. Перша грошова виплата в розмірі 5000 крон буде надана всім людям, які отримали візу на проживання (реєстрацію біженця).
Повторно подавати заяву на отримання допомоги не потрібно, але процес отримання грошей прискорить відкритий банківський рахунок в Чеській Республіці.
Бланк заяви можна роздрукувати і заповнити в пункті Бюро праці Чеської Республіки.
Пункти зайнятості можна знайти за посиланням.
Реєстрація біженців в Чехії: корисні ресурси
Інформація для біженців з України:
https://www.nasiukrajinci.cz/
https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine
Допомога в Чехії:
https://cutt.ly/wAZAoqZ
Перевірені джерела допомоги: https://www.stojimezaukrajinou.cz/ru
Організація допомоги в Чехії (резидентство, переклад та інші послуги). Потрібно написати запит на пошту і попросити допомоги [email protected]
https://www.pomahejukrajine.cz
Консультації українською мовою з усіх питань перебування українців у Чехії та соціальної допомоги, допомога з перекладами документів та телефонних розмов: +420 731 432 431, [email protected] (працює: понеділок, середа, п'ятниця 9:00-13:00, 14:00-18:00, вівторок, субота 9:00-12:00, 14:00-17:00, час за Прагою).
Консультації в Чехії – https://www.facebook.com/groups/477857123072726/
Список Чеських некомерційних організацій, що займаються допомогою мігрантам https://drive.google.com/file/d/1imkz_s0SQEEB0OzkgpYeTwYIkEvWznA_/view
Organizace pro pomoc uprchlíkom https://www.opu.cz/en/ - консультації з будь-яких питань, можна прийти і звернутися за допомогою до відділення організації в одному з 5 чеських міст.
Пошук житла в Чехії
Допомога з розміщенням (потрібно заповнити анкету) https://uprchlici-vitajte.cz/
Інтерактивна карта контактів з пошуку житла в Чехії – https://cutt.ly/HAKx2fn
Ubytová житло для українських біженців у Чехії на Facebook
Інші платформи та сервіси для пошуку житла для переселенців:
https://www.host4ukraine.com/
https://shelter4ua.com/
https://ukrainenow.org/looking-for-help-abroad
https://news.airbnb.com/help-ukraine
https://cutt.ly/MAjRQO6
https://prykhystok.in.ua/
https://www.ukrainetakeshelter.com/
Допомога з юридичних питань в Чеській Республіці
Безкоштовна допомога юристів та адвокатів;
Інструкція, як подати на прихисток в Чехії (хоча чеська влада радить в'їжджати без візи, а потім просити спеціальну візу для українських біженців, так буде простіше прийняти більше людей єдиним потоком);
Централізований сайт юридичної допомоги для українців.
Ресурси з медичної допомоги та страхування
Медична допомога і список лікарів;
Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українських громадян, оператори говорять українською: + 420226201221, після набору номера потрібно натиснути 8.
Лікарі в Празі, які приймають без чеської страховки;
Безкоштовна психотерапія (є україно - і російськомовні фахівці, можна записатися на онлайн-терапію навіть якщо ви не в Чехії).
Корисні інформаційні чати стосовно Чехії
Facebook: допомога українським біженцям у Чехії, Save Ukraine – https://www.facebook.com/groups/1307988189700205/
Український центр допомоги в Чехії:
https://www.instagram.com/p/CakTeaILhRD
Чати допомоги біженцям:
https://t.me/+eAVhTnKzhEFkNWMy
Робота в Чехії: група в Facebook –https://www.facebook.com/groups/2766744400273868
Чехія для українців – https://www.facebook.com/groups/praha.cz.ua
Як приїхати з твариною в Чехію
Для ввезення тварин в Чеську Республіку потрібно знати: собак, кішок і тхорів можна ввозити без мікрочіпа або татуювання, не потрібні інші документи та експертизи.
Після в'їзду в Чехію на тварин діє 10-денний карантин. Протягом 72 годин тварину оглядає приватний ветеринар, щоб виключити сказ. З п'ятого по десятий день тварину оглядають повторно.
Якщо симптомів немає, вихованець отримає щеплення і сертифікат. Інших домашніх тварин не обмежують.
Нагадаємо, ми писали, як європейські університети допомагають українцям.
Також ми розповідали, чи варто українцям просити статус біженця в Європі.