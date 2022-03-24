Генштаб: авіація окупантів наростила присутність у небі над Україною

Минулої доби російські окупанти активізували присутність своєї авіації в небі над Україною, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Генштаб, зафіксовано понад 250 літаковильотів, що на 60 більше, ніж 22 березня.

Основними цілями противника залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Угруповання Повітряних Сил ЗСУ здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ.

За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (сім літаків, один БПЛА, один вертоліт та дві крилаті ракети.)

Інформація про їхнє остаточне збиття уточнюється.