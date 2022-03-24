Sky News: РФ відкрито пригрозила ядерною зброєю у разі "провокації НАТО"

Заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це він розповiв в інтерв’ю Sky News.

Відповідаючи на запитання про перспективу ядерної війни проти решти світу, Полянський сказав: "Якщо Росію спровокує НАТО, якщо на Росію нападе НАТО, то чому б і ні, ми ядерна держава".

"Я не думаю, що про це правильно говорити. Але погрожувати Росії і намагатися втручатися не варто. Бо коли ви маєте справу з ядерною державою, звичайно, ви повинні прорахувати всі можливі наслідки вашої поведінки" - заявив він .

Заступник посла відкинув офіційну заяву уряду США про те, що військовослужбовці російських збройних сил винні у воєнних злочинах в Україні.

"Я не думаю, що ми робимо військові злочини в Україні. Звичайно, це не мені оцінювати. Я не там. І ви не там. Ви дивитеся на багато відео, які можуть бути фейковими. Ви вірите в одне, я вірю в інше" – заявив Полянський .

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що Росія використає ядерну зброю в разі загрози її існуванню.