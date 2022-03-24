У Баштанці пенсіонер коктейлем Молотова спалив Град окупантів

У Баштанку Миколаївської області 78-річний пенсіонер коктейлем Молотова спалив Град російських окупантів, повідомляє Новое время.

Про це журналісту Юрію Бутусову розповів міський голова Олександр Береговий.

"У нас один із дідусів, йому 78 років, взяв коктейль Молотова...кинув у Град, Град загорівся" , - зазначив він.

За словами Берегового, пенсіонера не взяли до тероборони.