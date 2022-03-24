У Баштанці пенсіонер коктейлем Молотова спалив Град окупантів
У Баштанку Миколаївської області 78-річний пенсіонер коктейлем Молотова спалив Град російських окупантів, повідомляє Новое время.
Про це журналісту Юрію Бутусову розповів міський голова Олександр Береговий.
"У нас один із дідусів, йому 78 років, взяв коктейль Молотова...кинув у Град, Град загорівся", - зазначив він.
За словами Берегового, пенсіонера не взяли до тероборони.
"Потужні удари українських штурмовиків та гелікоптерів зупинили прорив російських військ у центральну Україну в районі міст Баштанка та Новий Буг 27-го лютого - 1 березня. А украінські патріоти з Тероборони Баштанськоі громади з одними автоматами та пляшками з коктейлем Молотова нав’язали бій росіянам у місті та змусили ворога кинути велику кількість бойової техніки", - йдеться у підписі Бутусова до відео.