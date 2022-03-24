PolskieRadio: Сейм Польщі визнав Путіна військовим злочинцем

Сейм Польщі визнав президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем і засудив дії російської армії на території України, повідомляє Ділова столиця.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, військові злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками з наказом військових командувачів Володимира Путіна" , — йдеться в резолюції.

Польский Сейм також закликав усі країни, які підтримують територіальну цілісність України, підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути до відповідальності Путіна, членів Радбезу Росії та командувачів збройними силами РФ за вчинення цих злочинів.

"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща і міжнародним співтовариством військовим злочинцем" , — йдеться в постанові.

Як повiдомлялось, США офіційно визнали дії російської армії після вторгнення в Україну військовим злочином.