УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 24 березня.

Про це повідомляє﻿ пресслужба УЗ.

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;

17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків:

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;

11:30 — №229/230 Харків — Ужгород;

15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

Дніпро:

20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

13:00 — №286/285 Краматорськ — Львів;

16:00 — №288/287 Краматорськ — Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.