УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня
Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 24 березня.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
- 17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
Харків:
- 8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;
- 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород;
- 15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.
Дніпро:
- 20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 — №286/285 Краматорськ — Львів;
- 16:00 — №288/287 Краматорськ — Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.