УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня

УЗ оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня

Укрзалізниця оприлюднила графік додаткових евакуаційних потягів на 24 березня. 

Про це повідомляє﻿ пресслужба УЗ.

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів;
  • 17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків:

  • 8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів;
  • 11:30 — №229/230 Харків — Ужгород;
  • 15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

Дніпро:

  • 20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 — №286/285 Краматорськ — Львів;
  • 16:00 — №288/287 Краматорськ — Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32. 

Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.

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