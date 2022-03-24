Фосфорне бомбардування: що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру

Російські окупанти бомблять Україну фосфорними бомбами. Вони дуже небезпечні. Саме тому важливо знати, що треба робити при фосфорному бомбардуванні та як діяти при пораненнях, повідомляє УНІАН.

Механізм дій описав львівський лікар Тарас Жиравецький.

Білий фосфор, яким окупанти бомблять мирне населення в українських містах та селах, викликає важкі опіки, аж до кісток та кісткового мозку. Фосфор є самозаймистою речовиною, що починає горіти при першому ж контакті з повітрям. Коли він потрапляє на шкіру та одяг, він одразу ж прилипає і продовжує горіти.

Що робити, якщо фосфор потрапив на шкіру чи одяг: