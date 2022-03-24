Зеленський звернувся до НАТО, ЄС та країн "Великої сімки"

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками першого місяця війни закликав світову спільноту підтримати Україну.

Він зазначив, що триває місяць спротиву України вторгненню Російської Федерації.

"Початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення. Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя. Дає життю сенс" , - сказав президент.

Зеленський додав, що окупантів усе ще дуже багато, Росія дістає живу силу та техніку та продовжує руйнувати українські міста.

Глава держави зазначив, що Росія намагається перемогти свободу не тільки українців, а й людей у всьому світі.

Сьогодні, 24 березня, у Брюсселі відбудуться одразу три важливих саміти.

"Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО. Саміт Євросоюзу. Саміт "Великої сімки". Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні й політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС і "Великої сімки" , - сказав Зеленський.

Він додав, що РФ уже почала лобіювати свої інтереси та працювати з деякими партнерами.

"На цих трьох самітах буде наша міцна позиція. На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив" , - сказав він.

Зеленський зазначив, що українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб, російські війська все ще можуть руйнувати міста і вбивати людей.