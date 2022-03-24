ЗСУ знищили позиції російських окупантів у Київській області

У Київській області українські військові знищили позиції російських окупантів артилерійським вогнем, повідомляє УНІАН.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ" у Facebook та публікує відповідне відео.

"На півночі Київщини російського ворога знищено спільною роботою артилерійського угруповання, зокрема силами та засобами військ оперативного командування "Північ" , - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.