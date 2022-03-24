ЗМІ: Міністр агрополітики Лещенко подав у відставку

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про власну відставку, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомили низка ЗМІ, сам Лещенко підтвердив ЕП цю інформацію.

Інформації про причини відставки поки що немає. За даними ЕП, про це він оголосив увечері співробітникам.

Після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на першого заступника Тараса Висоцького.

Найімовірнішою кандидатурою на його місце, за словами співрозмовників ЕП у парламенті, буде народний депутат, голова аграрного комітету Микола Сольський.