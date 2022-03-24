Мер: ЗСУ та тероборона контролюють 80% Ірпеня

Українські військові та тероборона контролюють 80% Ірпеня Київської області, проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів під час телемарафону міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.

"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет" , — додав Маркушин.

Також тривають обстріли.

Як повiдомлялось, поліція відновлює роботу в Ірпені.