Міноборони Британії: Росія готує мобілізацію на тлі величезних втрат

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, Росія готує мобілізацію резервістів, призовників та іноземних найманців на тлі величезних втрат у війні проти України, повідомляє Новое время.

При цьому у британському оборонному відомстві зазначили, що незрозуміло, як вони інтегруються до Збройних сил РФ.

"Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну. Росія, ймовірно, зараз прагне мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб заповнити ці значні втрати. Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться в російські сухопутні війська в Україні та як це вплине на боєздатність" , - йдеться у повідомленні.