Війна з Росією: нардеп назвав украй важливі дії українців

Для приближення перемоги України у війні з Російською Федерацією вкрай важливо, щоб люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, повідомляли про будь-які переміщення підрозділів окупантів та їх ворожої техніки, повідомляє УНІАН.

В першу чергу під час війни з РФ українцям необхідно підтримувати власну армію, щоб вона знищувала якомога більше супротивників, пише нардеп та член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Сергій Рахманін.

"…вкрай важливо, щоб люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, повідомляли про будь-які переміщення військової техніки і підрозділів ворожої армій, для того, щоб полегшувати роботу нашім розвідникам, артилеристам і авіаторам, які будуть знищувати відповідні колони" , - зазначив політик.

За його словами, також дуже важливо, щоб всі, хто може працювати, це робили.

"…всі, хто може працювати, мають працювати. Всі, хто може сплачувати податки, мають сплачувати податки. Всі, хто може сплачувати за комірне, мають сплачувати за комірне. Зараз критично важливо, щоб українська економіка працювала… І ті, хто зараз працює, нехай не мучаться докорами сумління - вони виконують свій обов’язок так само вправно, як і ті, хто зі зброєю в руках…" , - зазначив народний обранець.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну місяць тому - рано-вранці 24 лютого. Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста, в тому числі - Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович говорив, що Україна може отримати "проміжну перемогу" над РФ наприкінці квітня - на початку травня.