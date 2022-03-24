ОВА: Окупанти обстріляли Луганщину ракетами та фосфорними бомбами

Уночі російські окупанти обстріляли Луганську область ракетами та фосфорними бомбами, є жертви. Про це повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано 31 об’єкт, з яких 23 будинки. А саме 10 багатоповерхівок та 13 приватних. Було охоплено полум’ям 16 з них.

Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. За підтвердженою інформацією, є чотири загиблих, двоє з яких діти, та шестеро поранених.

"В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою" , - написав він.

фото: Луганська ОВА

Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів перебувають без світла. Газопостачання відсутнє в 27 населених пунктах – у 22 повністю та у 5 частково (загалом це близько 32 550 абонентів).