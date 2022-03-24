ОВА: російські окупанти обстріляли центр Харкова із Чорного моря

Уночі російські окупанти обстріляли центр Харкова ракетами типу "Калібр", випущеними із кораблів у Чорному морі, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі каналу "Рада"

"У нас центр Харкова вчора вночі піддавався обстрілам із застосуванням ракет типу "Калібр", які були випущені із кораблів Чорноморського флоту РФ. Тобто і звідти до нас уже прилітає.

Ситуація по Харкову, можна сказати, стабільна. Однак у нас сьогодні було 44 обстріли з артилерії, танками, мінометами тощо і 140 разів нас обстрілювали з реактивних систем залпового вогню. Тобто, це ми називаємо вже ситуацією стабільною".

За словами голови ОВА, в області критичною точкою залишається місто Ізюм. Також вранці 24 березня окупанти обстріляли місто Золочів, а 23 березня – місто Балаклея.

Синєгубов додав, що влада слідкує за ситуацією в області і намагається довезти гуманітарну допомогу до цих населених пунктів, хоча це складно, бо ворог не дає зелених коридорів для доставки.

Він також зазначив, що поліція у Харкові працює постійно – правоохоронці слідкують за порядком і протидіють мародерству.

Збройні сили, за словами, голови ОВА тримають оборону, і "немає сумніву, що ворог не зможе зайти у Харків".

Також у місті поступово налагоджують вирішення інших проблем – розбирають завали, вивозять сміття, відновлюють роботу банківської системи, зокрема, видачі готівки.