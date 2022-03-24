ABC News: США та Туреччина офіційно звинуватили РФ у військових злочинах
Країни вимагають від Росії негайного припинення вогню в Україні, повідомляє Сьогодні.
У США та Туреччині ухвалили офіційне рішення, що російська армія зробила військові злочини в Україні. В адміністрації президента Джо Байдена зазначили, що співпрацюватимуть з іншими країнами для переслідування правопорушників.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише ABC News.
"Сьогодні я можу оголосити, що на основі інформації, що є в даний час, уряд США оцінює, що військовослужбовці Російської Федерації вчинили військові злочини в Україні", – сказав Блінкен.
Державний секретар США повідомив, що оцінка була заснована на "ретельному огляді" публічних та розвідувальних джерел з моменту початку вторгнення Росії в Україну минулого місяця.
Він додав, що США поділяться цією інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами, яким доручено розслідувати звинувачення у військових злочинах та злочинах проти людства.
З аналогічним звинуваченням виступив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.
"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися і негайно повинна припинитися. Росія повинна припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно покинути територію суверенної держави без жодних умов", – наголосив Фердіун Сінірліоглу.