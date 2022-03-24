Верещук: на 24 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів

На 24 березня погодили сім гуманітарних коридорів для евакуації громадян. Про це віцепрем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сказала на брифінгу.

Зокрема, йдеться про такі маршрути.

Донецька область

З міста Маріуполь до Запоріжжя.

Для евакуації людей з Маріуполя до Запоріжжя буде працювати маршрут Бердянськ - Запоріжжя. Місце зборів – спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.



24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ. До них має доєднатись ще 21 автобус, що о 6.00 виїхали з міста Токмак. Після проходження блокпосту на в'їзді в місто автобуси відразу будуть подані до місця збору.

Бензовоз має оновити запаси пального для дозаправки маріупольців у місті Бердянськ. Адреси: проспект Східний, 4а, вул. Мелітопольське шосе, 87б.

Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів у штабах допомоги маріупольцям.

Верещук зазначила, що очікується звільнення водіїв і рятівників ДСНС у Мангуші.

Запорізька область

З міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів - міська рада. Автобуси для евакуації з 6.00 виїхали з м. Токмак.

З міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів - пожежна частина номер 9. Автобуси для евакуації будуть відправлені із Запоріжжя.

Київська область

Із селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів - будинок сільської ради на вул. Бобрицька, 1.

Із селища Богданівка до Броварів. Місце зборів - сільська рада на вул. Богдана Хмельницького, 219.

З міста Макарів до Житомира. Місце зборів - сільська рада на вул. Ростовського, 30.

З села Бервиця до Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Загорічі, де переходять р. Трубіж у напрямку вул. Радгоспна.