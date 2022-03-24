Геращенко: два російські кораблі біжать з окупованого Бердянська

24 березня стало відомо, що з Бердянська біжать російські кораблі, повідомляє УНІАН.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Два російських кораблі пішли на х*й з Бердянська, після того, як раптово:)) на складі боєприпасів почалася масштабна пожежа. Українська земля горить у окупантів під ногами" , - написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму блозі в Telegram.

Зазначимо, у Бердянську був знищений великий десантний корабель окупантів.

"Біля порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Орськ" армії окупантів" , - повідомили у ВМС ЗС України.

Нагадаємо, РФ вторглася в Україну рано вранці 24 лютого. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім і мирні міста.