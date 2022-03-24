Президент Литви: українці є прикладом безсмертного подвигу

Хоробрий ????????український народе!Ваша боротьба — це також і наша боротьба. Ваш біль — це наш біль. А ваша свобода — це й наша свобода.За вашу і нашу свободу! Слава Україні!Brave ????????Ukrainian people,Your fight is our fight. Your pain is our pain. And your freedom is our freedom. pic.twitter.com/X6EwMTIFfy