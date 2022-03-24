Президент Литви: українці є прикладом безсмертного подвигу
Президент Литви Гітанас Науседа звернувся до українського народу після місяця війни Росії, висловивши впевненість у перемозі України над агресором, повідомляє Європейська правда.
"Місяць тому Росія жорстоко напала на вашу країну. Сьогодні ви тримаєтесь гордо, твердо та вільно, готові давати відсіч загарбникам. Литовський народ вітає українських героїв. Ви, що змагається за кожну п’ядь своєї землі, є прикладом безсмертного подвигу для всіх. Слава України - це те, чим захоплюються всі.
Ми бачимо також ганебні дії ваших ворогів. Їхні численні злочини ненавидить та зневажають у всьому світі. Незліченні жертви цієї агресивної війни не будуть забуті. Український народ відсвяткує день перемоги", - заявив литовський президент.
Науседа додав, що Україна не самотня у своїй хоробрій боротьбі.
"Литовський народ підтримує вас усіма можливими засобами. Ваша боротьба — це також і наша боротьба. Ваш біль — це наш біль. А ваша свобода — це й наша свобода. За вашу і нашу свободу! Слава Україні!", - сказав Науседа.