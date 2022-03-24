Денисова: з початку війни в Україні загинуло вже 128 дітей

Станом на 8:00 сьогодні, 24 березня, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло вже 128 дітей.

Крім того, постраждало ще 172 дитини.

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова на своєму офіційному Телеграм-каналі.