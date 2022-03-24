У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 24 березня
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 24 березня.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 березня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 15800 осіб,
- танків ‒ 530 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
- артилерійських систем – 280 од,
- РСЗВ - 82 од,
- засоби ППО - 47 од,
- літаків – 108 од,
- гелікоптерів – 124 од,
- автомобільної техніки - 1033 од,
- кораблі /катери - 4 од,
- цистерн з ПММ - 72,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50,
- спеціальна техніка - 16.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.