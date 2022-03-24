У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 24 березня

У Генштабі розповіли про втрати РФ станом на 24 березня
Фото: Facebook

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ орієнтовні втрати російської окупаційної армії станом на ранок 24 березня.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 24 березня орієнтовно склали:

  • особового складу  - близько 15800 осіб,
  • танків ‒ 530 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1597 од,
  • артилерійських систем – 280 од,
  • РСЗВ  - 82 од,
  • засоби ППО - 47 од,
  • літаків – 108 од,
  • гелікоптерів – 124 од,
  • автомобільної техніки - 1033 од,
  • кораблі /катери - 4 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50,
  • спеціальна техніка - 16.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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