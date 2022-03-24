Столтенберг: НАТО не відправлятиме війська в Україну і не закриватиме небо

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що НАТО не відправлятиме війська в Україну і не закриватиме небо, повідомляє УНІАН.

Про це Столтенберг сказав на брифінгу перед початком надзвичайного саміту глав держав та урядів країн-членів Альянсу.

"Ми також чітко дали зрозуміти, що не будемо делегувати війська НАТО на суходолі або літаки у повітрі" , - наголосив Столтенберг.

Він наголосив, що Альянс зобов’язаний не допустити загострення конфлікту за межами України, що спричинить ще більше страждань, смертей і руйнувань.

"Оголошення безпольотної зони над Україною означатиме, що ми маємо це зробити. А запровадити безпольотну зону означає, що ми повинні атакувати протиповітряні системи у Росії, у Білорусі і в Україні, і також маємо бути готові збивати російські літаки. І тоді ризик повномасштабної війни між країнами НАТО і Росією буде дуже високий та призведе до більших смертей і руйнувань" , - наголосив він.

Як повідомлялось, у саміті НАТО за допомогою відеозв’язку візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Крім того, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що на саміті НАТО запропонує ввести в Україну миротворців Альянсу.