Шкарлет: російські окупанти обстріляли 566 навчальних закладів

Російські окупанти обстріляли 566 закладів освіти по всій Україні. 73 з них після бомбардувань повністю зруйновані та не підлягають відновленню, повідомляє УНІАН.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

"Агресор стверджує, що наносить удари виключно по військових об'єктах нашої країни. Але ми зібрали численні факти та аргументи, які спростовують це твердження: російський агресор руйнує будинки, дитячі садки, школи та університети" , - повідомив Шкарлет.

Шкарлет також зазначив, що з цього тижня українські телеканали поновили показ відеоуроків для школярів 5-11 класів. Станом на 24 березня в 11 областях України школи змогли організувати дистанційне навчання.

Нагадаємо, своїми обстрілами окупанти знищують в Україні не тільки стратегічні об'єкти, а й школи, університети, дитячі садки, житлові будинки. У мережі показали дитячий садок Харкова після обстрілу окупантів.