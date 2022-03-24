Мер: у Мелітополі окупанти змушують вчителів розпочати навчальний процес російською

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти змушують вчителів міста проводити навчальний процес у школах російською мовою, повідомляє Новое время.

"На сьогодні російські солдати обходять кожну школу і схиляють вчителів розпочинати з 1 квітня навчальний процес російською мовою за незрозумілою програмою" , — сказав він.

23 березня російські окупанти увірвалися до будинку журналістки та директора сайту Ріа-Мелітополь Світлани Залізецької та викрали її 75-річного батька.

У будинку на момент вторгнення росіян були батьки журналістки. Окупанти провели обшук, забрали батька журналістки та відвезли у невідомому напрямку.