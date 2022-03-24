Пентагон: ЗСУ відкинули війська РФ ще на 25-30 км на схід від Києва

На Донбасі бойовики збільшують інтенсивність обстрілів та роблять спроби захоплення нових територій. Про це сказав на брифінгу високопоставлений представник Пентагону, посилаючись на американські ЗМІ, пише Телеграм-канал "Вартові " Еспресо".

За даними Пентагону, російські війська знаходяться на відстані приблизно 55 кілометрів від центру Києва на схід, що на 25-35 кілометрів більше, ніж у тому самому місці напередодні, сказав чиновник.

"На північний захід від центру Києва російські війська окопуються та встановлюють оборонні позиції", - заявив він.

По цій лінії вони не наближалися до Києва, залишаючись за 15-20 кілометрів від центру міста.