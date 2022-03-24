ПриватБанк отримав системи StarLink, щоб працювати без перебоїв

Державний ПриватБанк, найбільший банк України, отримав системи StarLink. Обладнання налаштовують, повідомляє Новое время.

Про це повідомляється в прес-релізі на сайті банку.

"ПриватБанк використовує всі можливості для того, щоб уникнути можливих ризиків та забезпечити безперервну роботу за будь-яких обставин. Завдяки Ілону Маску та Шерон Іскі, голові наглядової ради ПриватБанку, ми отримали системи StarLink. Обладнання вже в Україні та в процесі налаштування" , — йдеться в повідомленні.

В банку додали, що всі важливі ресурси, необхідні для його безперервної діяльності та забезпечення архітектури обслуговування, розподілені між різними регіонами Україні.

Нагадаємо, що в перші дні війни міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до власника компанії SpaceX Ілона Маска з проханням надіслати станції супутникового інтернету Starlink. За два дні перша партія прибула в Україну. З того часу SpaceX відправила ще дві партії станцій, що дає можливість дедалі більшій кількості військових, урядових і рятувальних служб підключатися до супутникового інтернету.