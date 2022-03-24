Прем’єр Британії порівняв Зеленського зі своїм кумиром Черчиллем

Прем’єр Британії Борис Джонсон порівняв українського лідера Володимира Зеленського зі своїм політичним героєм Вінстоном Черчиллем.﻿ Про це, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.

Джонсон сказав, що його український колега став голосом свого народу.

"Я думаю, що президент Зеленський виявився досить чудовим лідером свого народу – він згуртував його і став його голосом" , – сказав він.

Британський прем'єр нагадав про те, що Черчілль говорив про себе і застосував ці слова до українського президента.

"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати. Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори" , - заявив прем’єр Британії.

Він також повідомив, що "невдовзі" зустрінеться з Володимиром Зеленським, хоча неясно, особисто чи ні.