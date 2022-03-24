Прем’єр Британії порівняв Зеленського зі своїм кумиром Черчиллем
Прем’єр Британії Борис Джонсон порівняв українського лідера Володимира Зеленського зі своїм політичним героєм Вінстоном Черчиллем. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє Європейська правда.
Джонсон сказав, що його український колега став голосом свого народу.
"Я думаю, що президент Зеленський виявився досить чудовим лідером свого народу – він згуртував його і став його голосом", – сказав він.
Британський прем'єр нагадав про те, що Черчілль говорив про себе і застосував ці слова до українського президента.
"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати. Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем’єр Британії.
Він також повідомив, що "невдовзі" зустрінеться з Володимиром Зеленським, хоча неясно, особисто чи ні.