Прокуратура: на Харківщині затримали двох громадян, які збирали дані про ЗСУ

У Харківській області затримали чоловіка і жінку, які збирали дані про українських військових та передавали окупантам﻿. Про це, з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, повідомляє Ділова столиця.

"Двоє громадян України, чоловік і жінка, з березня 2022 року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до надання відсічі військам РФ. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора" , — кажуть у прокуратурі.

23 березня обох затримали.

Справу розслідує СБУ — за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).