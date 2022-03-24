Прокуратура: на Харківщині затримали двох громадян, які збирали дані про ЗСУ
У Харківській області затримали чоловіка і жінку, які збирали дані про українських військових та передавали окупантам. Про це, з посиланням на Харківську обласну прокуратуру, повідомляє Ділова столиця.
"Двоє громадян України, чоловік і жінка, з березня 2022 року збирали на території Харківської та Луганської областей відомості про розташування військової техніки, особового складу ЗСУ та інших військових формувань, залучених до надання відсічі військам РФ. У подальшому зібрані дані чоловік і жінка передавали представникам країни-агресора", — кажуть у прокуратурі.
23 березня обох затримали.
Справу розслідує СБУ — за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).