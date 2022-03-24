У ДСНС розповіли про ситуацію на Харківщині

За добу з 23 по 24 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу і здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, повідомляє﻿ пресслужба.

Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова.

Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 45 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.