У ДСНС розповіли про ситуацію на Харківщині
За добу з 23 по 24 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу і здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель, повідомляє пресслужба.
Проводились пошукові роботи та розбирання завалів у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова.
Крім того, підрозділи ДСНС протягом дня здійснювали виїзди на гасіння пожеж житлових багатоповерхівок та приватних будівель, що виникали у Київському, Індустріальному та Московському районах міста Харкова, а також Богодухівському, Харківському, Ізюмському та Чугуївському районах області.
Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано 45 адрес у місті Харкові та Харківському районі, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.