Вибухи в порту Бердянська: на кораблі РФ знищено резервуар з паливом

У порту Бердянська, де Збройні сили України знищили великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ Орськ, пошкоджені ще два російські кораблі.﻿ Про це, посилаючись на преслужбу Запорізької ОВА, повідомляє Новое время.

Зазначається, що було знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога.

Подробиці завданих ворогові збитків уточнюються.

Крім того, за інформацією видання "Обозреватель"﻿, пожежа також сталася на великому десантному кораблі "Саратов".

Рятуються втечею великі десантні кораблі "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження та втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих).