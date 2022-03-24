Чернігівська ОВА: за добу в області зареєстровано 11 пожеж через обстріли

За останню добу на Чернігівщині зареєстровано 24 пожежі, майже половина з яких трапились через обстріли, передає﻿ голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Так, 11 пожеж трапились через обстріли армією РФ населених пунктів (3 — промислові об’єкти, 5 — житловий сектор, 1 — транспорт, 2 — господарські будівлі).

Внаслідок потрапляння снаряду у машинну залу аміачного цеху одного з підприємств харчової промисловості сталася розгерметизація аміакопроводу та технічної ємності з витоком аміаку.

Виток припинено підрозділами ДСНС. Концентрація випарів аміаку у повітрі — у межах допустимої норми. Жертв та постраждалих немає.

Всього з початку війни ліквідовано 358 пожеж, з яких 248 виникли через обстріли. Врятовано 44 людини, з них 10 дітей.

За добу рятувальники 4 рази долучались до надання допомоги та виконання інших робіт (з початку війни — 80 разів).

Група піротехніків ДСНС за добу 7 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались. З початку війни виявлено та вилучено 106 таких вибухонебезпечних предметів.

Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково. Відновлювальні роботи здійснюються за можливості.