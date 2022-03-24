Британія наклала санкції на Альфа-банк та РЖД

Британія додала до списку санкцій 26 юридичних осіб з РФ та Білорусі, зокрема Альфа-банк та Російську залізницю, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Британії.

Так, уряд Сполученого Королівства всього наклав санкції на шість російських банків: Газпромбанк, СМП Банк, Уральський банк реконструкції та відновлення, Россільгоспбанк та фонд фондів Російська венчурна компанія.

А також Альфа-банк Михайла Фрідмана (вже перебуває під санкціями Британії). Альфа банк є одним з 10 найбільших банків Росії з капіталу. Уряд Великої Британії зазначає, що компанія пов'язана з українським Альфа-банком, проте остання під санкції не потрапила.

Також під санкції потрапила найбільша у світі компанія з видобутку алмазів, АЛРОСА, що спеціалізується на розвідці, видобутку, виробництві та продажу алмазів. Штаб-квартира компанії знаходиться в Мирному, Росія, а її ринкова капіталізація оцінюється в 4,69 млрд фунтів.

Серед внесених до санкційного переліку юрособ також є: оборонна компанія Кронштадт (зокрема, розробляє безпілотники), Державний ракетний центр ім. Макєєва, Радкомфлот, Державне агентство оборонної промисловості Білорусі та білоруське оборонне підприємство "ОКБ ТСП", що виробляє зенітний ракетний комплекс та іншу оборонну продукцію.

Інші компанії в списку: Всеросійський інститут авіаційних матеріалів, Ексар (експортний кредитний інститут російського уряду), Белспецзовніштехніка, Салаватський хімзавод, Атлант С, Inspira Invest A, Мінський завод колісних тягачів, "Оборонні ініціативи", технокомпанія Планар, енергетична компанія Русавто.