Кулеба закликав європейців не платити за російський газ у рублях
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу не платити за російський газ у рублях, повідомляє Новое время.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу не сплачувати за покупку російських нафти і газу в рублях. Про це він заявив у Twitter.
"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде однаково, що однією рукою допомагати Україні, а іншою — допомагати російським вбивати українців", — написав Кулеба.
Також глава українського МЗС закликав «відповідні країни зробити мудрий та відповідальний вибір».
Днем раніше російський диктатор Владімір Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу до Європи у рублі. У моменті це призвело до невеликого зміцнення курсу рубля та зростання цін на газ мінімум на 10%.