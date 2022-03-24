Кулеба закликав європейців не платити за російський газ у рублях

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу не платити за російський газ у рублях, повідомляє Новое время.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Євросоюзу не сплачувати за покупку російських нафти і газу в рублях. Про це він заявив у Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС поступиться принизливим вимогам Путіна платити за нафту і газ у рублях, це буде однаково, що однією рукою допомагати Україні, а іншою — допомагати російським вбивати українців" , — написав Кулеба.

Також глава українського МЗС закликав «відповідні країни зробити мудрий та відповідальний вибір».

If any EU country bows to Putin’s humiliating demands to pay for oil and gas in rubles, it will be like helping Ukraine with one hand and helping Russians kill Ukrainians with the other. I urge relevant countries to make a wise and responsible choice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 24, 2022

Днем раніше російський диктатор Владімір Путін доручив перевести розрахунки за постачання газу до Європи у рублі. У моменті це призвело до невеликого зміцнення курсу рубля та зростання цін на газ мінімум на 10%.