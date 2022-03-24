WSJ: великі французькі компанії продовжують роботу в Росії

Багато підприємств йдуть з Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну, проте великі французькі компанії продовжують працювати, пише Wall Street Journal, повідомляє Новое время.

Місцева "дочка" французького банку Société Générale продовжує обробляти транзакції для російських клієнтів, а енергетичний гігант TotalEnergies SE чіпляється за величезні інвестиції в російські нафтогазові родовища.

Автовиробник Renault SA, 15% якого належить французькій державі, 21 березня відновив роботу свого заводу у Москві, проте оголосив про зупинення підприємства після хвилі критики. Компанія також заявила, що «оцінює можливі варіанти щодо своєї частки в АвтоВАЗі». За словами джерел WSJ, концерн намагався реорганізувати свій російський ланцюжок поставок, щоб замінити частини, які недоступні через санкції. Джерело газети, наближене до Renault, розповіло, що компанія планує списати вартість свого бізнесу в Росії, який на кінець минулого року оцінювався в 2,2 мільярда євро, або близько $2,4 млрд.

У Росії працює багато французьких компаній. Вони створили понад 150 000 робочих місць у країні.

У РФ працюють, зокрема, рітейлери Auchan та Leroy Merlin, які належать французькій родині Мюльє. Їм складніше піти з країни через наявність мережі великих магазинів.

"Renault, Auchan, Leroy Merlin та інші повинні припинити спонсорувати російську військову машину. Людські життя важливіші за прибутки», — заявив президент України Володимир Зеленський 23 березня у відеозверненні до Національних зборів Франції .

TotalEnergies заявила у вівторок, що планує припинити закупівлю російської нафти до кінця року, проте компанія продовжить купувати російський газ і збереже свої великі інвестиції у російські нафтогазові проекти.

Деякі французькі компанії з інших секторів, які вели менше діяльності у Росії, пішли з країни. Рекламний гігант Publicis SA поступився правом власності на свої агентства в Росії. Найбільший банк Франції BNP Paribas, у якого немає роздрібних банківських операцій у Росії, повідомив своїм корпоративним клієнтам, що не оброблятиме їх транзакції після кінця березня.

Компанії у сфері моди, які володіють брендами Louis Vuitton, Chanel та Hermès, тимчасово закрили свої магазини в Росії.

Три французькі компанії - Auchan, Leroy Merlin і Renault - входять до переліку іноземних компаній з найвищою виручкою в Росії в 2020 році. За даними Forbes, у 2020 році їх сумарний виторг становив 931 мільярд рублів, або майже $9 млрд за нинішнім обмінним курсом.

Philip Morris International є іноземною компанією з найбільшими доходами в Росії станом на 2020 рік (близько $3,5 млрд). Компанія заявила, що скорочує свою виробничу діяльність у Росії та призупиняє заплановані інвестиції в країну.

Представник Auchan сказав, що 95% його продукції у Росії виробляється усередині країни.