Рєзніков: ЗСУ посилилася резервом – має вистояти під навалою РФ

Через агресію ЗС РФ та деградацію російського суспільства попереду в України дуже важкий період, однак у результаті на неї чекає перемога. Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

"Цей період війни, що почалася нападом Росії на Крим понад 8 років тому, увійде в історію як "місяць незламності". Українська армія та український народ витримали удар, який міг зруйнувати багатьох. Але не для нас", – написав міністр.

Також він подякував усім "захисникам та захисникам" України та "всім громадянам, які на своєму місці працюють заради життя країни" .

"За цей час ми довели собі та всьому світу, що Україна для нас найбільше. Що ми не дозволимо нікому забрати у нас державу, про яку мріяли, про яку боролися, помирали, йшли до Сибіру або на Соловки покоління українців", – стверджує Рєзніков.

Він заявив про те, що за цей місяць в Україні з'явилося "багато символів незламності" .

"Героїчний Маріуполь, непереборний Харків, відважний Чернігів та багато інших міст і сіл показали, що російські окупанти не пануватимуть на нашій землі. У Сумах, Гостомелі, Волновасі, Охтирці, Макарові, Конотопі, Миколаєві, Броварах, Ізюмі та кілька разів у Чорнобаївці непрошених зайд навчили, у чому різниця між «на» та «в» Україні», – нагадав міністр.

Також він згадав Херсон, де "беззбройні громадяни опираються окупантам" . За його словами, місто "доводить усім, що російських солдатів ніхто не кликав" .

"Це військові злочинці з держави-терориста, які увірвалися силою. За місяць вони вбили понад 120 українських дітей. Тисячі та тисячі маленьких українців втратили батьків, будинок і пережили те, що ми ніколи не пробачимо ворогові", – наголошує Резніков.

За його словами, "звірства російських убивць і мародерів поступово визнають навіть ті, хто роками заплющував очі на сутність кремлівського режиму" .

"Вони гвалтують, грабують, знищують усе, що не можуть вкрасти. Ми помстимось за горе всіх українських міст і сіл, тимчасово зайнятих ворогом. За Тростянець, Мелітополь, Щастя та Станицю Луганську. У Кремінній на Луганщині російські нелюди підігнали танк і розстріляли будинок 56 людей загинули. Це не випадкове влучення снаряда або «робота за координатами». Це свідоме вбивство беззахисних, військовий злочин», – вважає міністр.

Він назвав армію РФ "зграєю терористів, злочинців і трусів" .

"Наші воїни вже вразили понад 100 російських літаків і понад 125 вертольотів, понад 520 танків і понад 1500 бронемашин. Сумарні втрати ворога – убитими, пораненими, полоненими та зниклими безвісти – вже становлять понад 40 тис. людей", – розповів Резніков.

Також, за його словами, серед військових РФ "збільшується кількість дезертирів" .

"Попереду у нас дуже важкий період. Російська військова машина не зупиниться, поки не захлинеться кров'ю своїх солдатів. Російське суспільство вже зазнає окремих наслідків, але залякане і пасивне. Воно виглядає приреченим, адже не готове позбавляти своїх дітей безглуздої смерті і хоча б забирати. тіла загиблих. Важко підібрати слова, щоб оцінити глибину цієї моральної деградації", – написав міністр.

Тому, вважає він, єдиний шлях України – це "вистояти під навалою Мордора".

"Через біль, страх, втрати. Крізь усі випробування. Тому що своїх дітей, батьків та близьких ми любимо. Ми просто не можемо дозволити, щоб нелюди визначали наше майбутнє та господарювали в нашому домі. Ми їх виженемо. Ми всі відбудуємо. Ми очистимо. нашу землю від наслідків війни. Це вимагатиме від неї напруження всіх сил і часу", – пообіцяв Резніков.

Також він додав, що українська армія "вистояла та посилилася за рахунок резерву" . За його словами, ЗСУ "стримує ворога і переходить до активної оборони" .