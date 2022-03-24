У КМДА повідомили, як працюватиме столичний транспорт
Метрополітен Києва працює із 08:00 до 19:00 в режимі перевезення пасажирів, наземний транспорт також буде працювати в цих годинах там, де можна забезпечити перевезення пасажирів. Про це повідомляє КМДА і столичний метрополітен.
У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни.
Графік роботи метро
Метрополітен сьогодні, 24 березня, працює у режимі перевезень.
Рух по:
- Червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
- Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".
- Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська".
Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
Орієнтовний інтервал руху 1 година.
Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.
Австобусні маршрути
Автобусні маршрути, у роботу яких внесені зміни:
№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№ 22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської
№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»
№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№ 47 – від ст. м. «Нивки» – до вул. Стеценка
№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона
№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона
№ 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Національного музею народної архітектури та побуту України
№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»
№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова
№ 73 – вул. Милославської до вул. Каштанової
№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка
№ 91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. «Шулявська» – Севастопольска площа – Деміївська площа – ст. м. «Голосіївська»
№ 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)
№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского
№ 101 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»
№ 101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського
№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. «Академмістечко» через пл. Марченка
№ 104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі
№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі
№114-К – від вул. Милославської до ж. м. «Райдужний»
№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона
№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона
Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.
Інші маршрути працюють за постійними схемами.
Тролейбусні маршрути
Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути
Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.
Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.