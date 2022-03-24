У КМДА повідомили, як працюватиме столичний транспорт

Метрополітен Києва працює із 08:00 до 19:00 в режимі перевезення пасажирів, наземний транспорт також буде працювати в цих годинах там, де можна забезпечити перевезення пасажирів. Про це повідомляє КМДА﻿ і столичний метрополітен﻿.

У роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни.

Графік роботи метро﻿

Метрополітен сьогодні, 24 березня, працює у режимі перевезень.

Рух по:

Червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

Синій лінії від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".

Зеленій лінії від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях: "Золоті ворота", "Палац спорту", "Кловська".

Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Орієнтовний інтервал руху 1 година.

Метрополітен для перевезень пасажирів працюватиме з 08:00 до 19:00. Підземні станції метро цілодобово працюватимуть як укриття.

Австобусні маршрути﻿

Автобусні маршрути, у роботу яких внесені зміни:

№ 21 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 21-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№ 22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»

№ 32 – від ст. м. «Нивки» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 47 – від ст. м. «Нивки» – до вул. Стеценка

№ 51 – від ст. м. «Червоний Хутір» до мосту Патона

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона

№ 57 – від ст. м. «Академмістечко» до Національного музею народної архітектури та побуту України

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»

№ 69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 73 – вул. Милославської до вул. Каштанової

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. «Шулявська» – Севастопольска площа – Деміївська площа – ст. м. «Голосіївська»

№ 97 – від ст. м. «Святошин» до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду до з/п)

№ 99 – від ст. м. «Мінська» до пл. Шевченка без заїзду на вул. Кондратюка та просп. Рокоссовского

№ 101 – через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Почайна»

№ 101-К – від вул. Милославської до просп. Маяковського

№ 103 – від вул. Світлицького до ст. м. «Академмістечко» через пл. Марченка

№ 104 – від ст. м. «Харківська» до житлового масиву Бортничі

№ 114 – від вул. Милославської до Дарницької площі

№114-К – від вул. Милославської до ж. м. «Райдужний»

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона

Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43-К, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюється.

Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Тролейбусні маршрути

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

Організовано роботу трамвайних маршрутів за постійними схемами № 2, 8 К, 22 К, 29 К, 33А.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД – Контрактова площа».

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.