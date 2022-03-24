Енергоатом: на ЧАЕС завезли пропагандистів РФ – знімають черговий фейк

24 березня на захоплену окупантами Чорнобильську АЕС прибула група російських пропагандистів, щоб зняти нове фейкове "кіно" про роботу станції.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу "Енергоатому" та Держатомрегулювання, повідомляє Українська правда.

"24 березня на захоплену росіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції. У такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля", – розповіли в "Енергоатомі".

Водночас, Держатомрегулювання повідомляє, що на території ядерної пускової установки Харківського фізико-технічного інституту "Джерело нейтронів" виявили нерозірваний снаряд реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Крім того, в зоні розміщення ЯПУ "Джерело нейтронів" постійно ведуться бойові дії. Нерозірваний "Смерч" виявили на промисловому майданчику ЯПУ 23 березня. У Держатомрегулювання зазначили, що це створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки.

Персонал повідомив про вибухонебезпечну знахідку відповідні служби. Але знешкодити "Смерч" наразі неможливо через постійні бойові дії у районі розташування ЯПУ "Джерело нейтронів".

У Держатомрегулювання наголосили, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.