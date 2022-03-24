Зеленський до НАТО: ніколи не кажіть, що наша армія не відповідає стандартам Альянсу

Президент України Володимир Зеленський високо оцінив стандарти української армії та попросив НАТО не говорити протилежне.

Про це він сказав під час звернення до членів НАТО.

Зеленський сказав, що складається відчуття, ніби Україна знаходиться у сірій зоні між Заходом і Росією, хоча вже місяць захищає спільні цінності. На його думку, разом із руйнуванням України руйнується і вся архітектура глобальної безпеки.

Він зазначив, що за десятки років Росія накопичила чималі ресурси.

"Вони (Росія - ред) вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя" , - сказав глава держави.

Зеленський знову нагадав, що ще 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення Росії, він звернувся до НАТО із проханням будь-яким способом закрити українське небо.

"Ми не почули ясну відповідь. Україна не має потужної протиракетної зброї. Має значно меншу авіацію, ніж Росія, тому їхня перевага у небі - це застосування зброї масового знищення. Ви бачите наслідки" , - сказав він.

Окрім того, Україна зверталась не тільки з проханням надати літаки, а й танки, щоби деблокувати міста. Так, Україна просила надати хоча б 1% від понад 20 тис. танків, які є в НАТО, однак ясної відповіді поки немає.

"Україна ніколи не хотіла цієї війни і не хоче воювати роками. Ми просто хочемо врятувати наших людей. Ми хочемо вижити. Вижити просто. Як і будь-який народ, ми маємо право на життя. Право на цей 1%" , - сказав він.

Президент уточнив, що не звинувачує НАТО, оскільки це не Альянс запускає бомби по Україні.

Зеленський додав, що сьогодні знову українські міста зазнали ударів фосфорними бомбами, є жертви і з-поміж дітей. Він наголосив, що НАТО ще може запобігти смертям українців від російських ударів, надавши зброю.

Він додав, що українці ніколи не думали, що Альянс може боятись дій Росії, яка не збирається зупинятись на Україні.

"Чи перестане тоді Альянс думати про це, переживати, як відреагує Росія. Хто може бути впевненим у цьому? І чи є у вас впевненість, що 5-та стаття здатна спрацювати? Для нас уже не спрацював Будапештський меморандум. Він і сьогодні не працює на мир в Україні" , - сказав глава держави.

Він подякував державам, які допомагають Україні і нагадав, що зараз у небезпеці весь світ. Для безпеки Україні потрібна зброя, постачання якої залежить від політичних рішень НАТО.

Глава держави сказав, що українська армія вже показала, що вона сильна, а тому не треба говорити, що вона слабка.

"Більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати загальній безпеці у Європі та світі" , - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що всі потреби і прохання України вже подані до НАТО, залишилось отримати відповідь.