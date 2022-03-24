США відкрили безмитний доступ для експортерів сталі з Великої Британії

Велика Британія та США після запровадження санкцій проти Росії домовилися про безмитний доступ для британських експортерів сталі та алюмінію на американський ринок, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

"США оголосили про широке скасування мит, знову відкривши безмитний доступ для експортерів сталі та алюмінію з Великої Британії до США" , — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що у відповідь Британія зняла тарифи на постачання щодо американських товарів, включаючи віскі, джинсові вироби та мотоцикли.

Санкції, запроваджені Заходом проти Росії, передбачають, зокрема, розширення торговельних обмежень на чавун, сталь та інше. Окрім того, західні країни масово відмовляються від імпорту алкогольних виробів російського виробництва.