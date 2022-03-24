Долар у Росії подешевшав

У четвер російський рубль подорожчав до 95,60 руб/$ і торгується в діапазоні 95,60-96,40 руб/$. До 105-106 рублів знизилася ціна євро.

Це сталося після того, як учора російський президент Володимир Путін заявив про ухвалене рішення перевести оплату за постачання російського газу на експорт у російські рублі. Доручення «в найкоротші терміни» перейти на оплату в рублях було дано російським урядом компанії «Газпром».

Уряди країн Європи з подивом сприйняли це рішення. Відразу ж були заяви від керівників європейських фірм.

"Австрійська OMV продовжить платити за російський газ у євро, іншої договірної бази немає", - заявив глава компанії.

"Газова промисловість ФРН спантеличена заявою Путіна про оплату поставок газу в рублях", — заявив глава галузевого об'єднання.

"Оплата за газ у рублях технічно можлива, але це змусить ЄС обходити свої ж санкції та підігріє дискусії про ембарго", - заявив голова комітету Бундестагу.

Про відмову від використання долара та євро у розрахунках за енергоносії останнім часом заявляють й інші країни. Так, Саудівська Аравія розглядає варіант оплати за постачання нафти до Китаю у китайських юанях. Ціни на енергоносії значно зросли після нападу Росії на Україну та початку повномасштабної війни. Так, учора ціна популярної нафти марки Brent досягла 123,50 доларів за барель. Знову дорожчає і російський газ, який продовжує безперешкодно надходити до Європи через територію України. Якщо 22 березня він ненадовго подешевшав до 1080 доларів за 1000 куб. метрів, то вже сьогодні його ціна знову перевищила 1450 доларів та продовжує зростати.

Високі ціни на енергоносії продовжують підтримувати російську валюту, тому не можна виключити, що зміцнення рубля у найближчій перспективі продовжиться.