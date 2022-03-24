ЦТС: російська Azur Air через санкції зупиняє свою роботу
Російська авіакомпанія Azur Air вимушено зупиняє свою роботу через введені санкції за криваву війну, яку розв'язала РФ в Україні, повідомляє УНІАН.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).
"У режим простою відправляють частину складу - екіпажі Boeing 777 і Boeing 737. Це 12 літаків або більше третини від усього парку перевізника, який налічує 34 повітряних судна", - йдеться в повідомленні.
У компанії агресора сподіваються, що до літа ситуація "стабілізується".
Azur Air - найбільша російська чартерна авіакомпанія, що здійснює рейси з 40 міст РФ за 29 міжнародними туристичними напрямками, є стратегічним партнером туроператора Anex Tour.