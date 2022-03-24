Глава BlackRock: напад Росії на Україну поклав край глобалізації

Напад Росії на Україну поклав край глобалізації, яка тривала останні три десятиліття, повідомляє Новое время.

Про це заявив у щорічному зверненні Ларрі Фінк, голова BlackRock - однієї з найбільших інвестиційних компаній світу та найбільшої у світі за розміром активів під управлінням ($ 10 трлн).

Він підкреслив, що Blackrock «на боці українського народу, який проявив справжній героїзм перед нещадною агресією».

"Російське вторгнення в Україну поклало край глобалізації, яку ми пережили за останні три десятиліття… Вторгнення спонукало країни та уряди об'єднатися, щоб розірвати фінансові та ділові зв'язки з Росією. Єдині у своїй непохитній прихильності до підтримки українського народу, вони розпочали „економічну війну“ проти Росії. Уряди всього світу майже одноголосно ввели санкції, у тому числі пішли на безпрецедентний крок, заборонивши російському центральному банку використовувати свої резерви у твердій валюті" , - зазначив він.

Приватний сектор також швидко розірвав давні ділові та інвестиційні відносини із РФ, додав Фінк.

"Росія була фактично відрізана від світових ринків капіталу, що свідчить про прагнення великих компаній працювати відповідно до основних цінностей. Ця „економічна війна“ показує, чого ми можемо досягти, коли компанії, що підтримуються стейкхолдерами, об'єднуються перед насильством і агресією», — заявив він .

Внаслідок нападу Росії на Україну в центрі уваги опинилася залежність від російських енергоресурсів, проте «компанії та уряди також ширше дивитися на свою залежність від інших країн». З деяких країн вони йтимуть. Інші, такі як Мексика, Бразилія, США або виробничі центри у Південно-Східній Азії, можуть виграти. Масштабна переорієнтація ланцюжків поставок за своєю суттю буде інфляційною, вважає Фінк.

"Центральні банки зважують складні рішення про те, як швидко підвищувати ставки. Перед ними стоїть дилема, з якою вони не стикалися десятиліттями, і яка посилюється геополітичним конфліктом та викликаними ним енергетичними потрясіннями. Центральні банки мають зробити вибір: жити з вищою інфляцією або сповільнити економічну активність та зайнятість, щоб швидко зменшити інфляцію», — написав глава Blackrock .

Він додав, що війна Росії проти України позитивно позначиться на цифрових валютах, оскільки «змусить країни переоцінити свою валютну залежність».

"Продумано спроектована глобальна цифрова платіжна система може покращити розрахунки за міжнародними транзакціями, знизивши при цьому ризик відмивання грошей та корупції. Цифрові валюти також можуть допомогти знизити витрати на транскордонні платежі, наприклад коли іноземні робітники відправляють заробіток своїм сім'ям. Оскільки ми бачимо зростаючий інтерес з боку наших клієнтів, BlackRock вивчає цифрові валюти, стейблкоїни та технології, що лежать в їх основі, щоб зрозуміти, як вони можуть допомогти нам обслуговувати наших клієнтів" , — зазначив він.

Також вторгнення Росії в Україну дуже вплине на енергетичний сектор. Енергетична безпека стала глобальним пріоритетом поряд із енергетичним переходом.