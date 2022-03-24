Сервіс таксі Uber відновив роботу у п'яти містах України

Сервіс таксі Uber частково відновив роботу в Україні та запустив евакуаційні поїздки до польського кордону, повідомляє Новое время.

Сервіс таксі Uber відновив свою роботу у п'яти містах України, щоб забезпечувати необхідні поїздки та транспортування гуманітарної допомоги. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Наразі поїздки доступні у Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Тернополі та Чернівцях.

" Uber продовжуватиме працювати над відновленням роботи в інших містах України, надаючи пріоритет безпеки та тісній співпраці з місцевою владою та неурядовими організаціями" , — йдеться у компанії.

Усі платежі за поїздки в Україні надходять водіям у повному обсязі – компанія не бере комісії за поїздки.

Також сервіс запустив опцію Uber Aid для поїздок між Львовом та польським кордоном. Опція доступна для пунктів пропуску:

Нагадаємо, що в день початку війни 24 лютого сервіс таксі Uber перестав працювати в Україні . Конкуренти з Uklon та Bolt продовжили виконувати поїздки.