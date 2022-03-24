Кулеба – людям у всьому світі: виходьте на вулиці міст на підтримку України
Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба звернувся до людей усього світу. Він закликав виходити на вулиці своїх міст задля підтримки України.
Про це йдеться на його сторінці у Twitter.
"Я повторю заклик президента Зеленського до всіх вільних людей світу: від сьогодні, 24 березня, виходьте на вулиці своїх міст на підтримку України. Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім, світовими кольорами свободи та гідності", - написав Кулеба.
Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні закликав людей зі всього світу виходити на центральні площі своїх міст на акції підтримки України.