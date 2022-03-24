Кулеба – світу: виходьте на вулиці міст на підтримку України

Кулеба – світу: виходьте на вулиці міст на підтримку України
Фото: Facebook

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба звернувся до людей усього світу. Він закликав виходити на вулиці своїх міст задля підтримки України.

Про це йдеться на його сторінці у Twitter.

"Я повторю заклик президента Зеленського до всіх вільних людей світу: від сьогодні, 24 березня, виходьте на вулиці своїх міст на підтримку України. Давайте розфарбуємо світ жовтим та синім, світовими кольорами свободи та гідності", - написав Кулеба.﻿

Нагадаємо, Зеленський у своєму зверненні закликав людей зі всього світу виходити на центральні площі своїх міст на акції підтримки України. 

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