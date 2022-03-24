Подоляк: РФ намагається перевести війну в частково "затяжну фазу"

Росіяни намагаються перевести війну у частково "затяжну фазу", вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Про це він написав﻿ у Telegram.

"Причина - надто високі втрати в особовому складі та техніці. А також - відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії" , - вважає він.

На його думку, саме тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику, щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистського погляду) рівня, і не отримувати кілька сотень загиблих щодня.

Він вважає, що росіяни хочуть скоротити всі види втрат і спробувати максимально "зачистити" свої тили від нелояльних елементів, яких, за підрахунками Подоляка - 90-95% мирного населення.

Подоляк зазначив, що відбувається часткове окопування росіян на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф.