ОВА: у Запорізькій області троє підлітків постраждали від боєприпасу

У селі Обільне Запорізької області троє підлітків знайшли небезпечний предмет і гралися з ним допоки він не здетонував, повідомляє﻿ пресслужба Запорізької ОВА.

Діти 2007, 2008, 2009 років, були госпіталізовані до Мелітопольської лікарні. Дитина 2008 року знаходиться у реанімації.

Керівництво Запорізької ОВА нагадує, що ворог використовує заміновані предмети, а також може скидати протипіхотні міни-"метелики". Ще однією небезпекою є снаряди, які не розірвались.

Ці предмети є особливо небезпечними для дітей, адже можуть мати вигляд іграшки, мобільного телефону, кулькової ручки — начиненими вибухівкою можуть виявитися будь-які предмети.

Протипіхотні міни-"метелики" мають незвичну форму, а їхній корпус, виготовлений з пластику, може бути різного кольору.

"Шановні батьки та опікуни! Поясніть дитині, що небезпечною може бути будь-яка знахідка. Як би не було цікаво, її не можна підбирати, адже шкода для здоров’я і навіть життя дуже серйозна" , - йдеться в повідомленні.