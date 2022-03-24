Валютний ринок в умовах війни: день 29-й

У четвер робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі. За даними, опублікованими на сайті НБУ, у вівторок 22 березня загальний обсяг продажу валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті склав 161,21 млн. доларів, з них операцій у доларі США пройшло на 106,16 млн. доларів. Це менше, ніж у понеділок, але значно більше, ніж минулого тижня.

Основними покупцями валюти останніми днями виступають держбанки; валюта купується ними на оплату товарів критичного імпорту.

Головним контрагентом для всіх банків є Національний банк України. Він купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає долари за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу купівлі) у разі потреби закупівлі товарів критичного імпорту із затвердженого списку.

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара.

Невеликі угоди відбуваються безпосередньо між різними комерційними банками. Вони проводяться у торговій системі Refinativ. Число таких операцій поки що стабільно невисоке.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 24 березня знизився і склав 52042,4 млн. гривень, що відповідає нормальному довоєнному показнику.

На готівковому валютному ринку в четвер спостерігається стабілізація курсу готівкового долара, що виявляється у збереженні вчорашніх цінників та звуженні спреду між купівлею та продажем. Долар у столиці купують за 31,00-31,80 гривень (залежно від розташування обмінного пункту), продають по 32,20-32,80 гривень. У центральній Україні також стабільність: долар, як і вчора-позавчора, продають здебільшого за 33,50 гривень, купують за 32,00-32,50.

Євро на FOREX у середу 24 березня торгується у відносно вузькому діапазоні 1,0972-1,1014 долара, не залишаючи спроб опуститися ще нижче. Готівковий євро зберігає вчорашні ціни: у столиці сьогодні його продають за 36,00-36,50 гривень. У центральній Україні євро купують за 37,00-37,50 гривень, а продають за 38,00-39,00 гривень. Як повідомили порталу «Курс України» оператори готівкового валютного ринку із великих обласних центрів, «на євро зберігається підвищений попит, а пропозиція від населення дуже слабка. Допродаємо залишки»

Криптовалюта №1 «біткоїн» у четвер встановила новий тритижневий максимум - $43478 за монету, після чого подешевшала﻿ до $42800 під тиском вирослих продажів. Шанси зрости в ціні до $45000 у біткоїна досить високі.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.