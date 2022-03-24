Кім: ЗСУ витіснили війська РФ до кордону з Миколаївською областю

Російська армія відтіснена ЗСУ на кордон Миколаївської та Херсонської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на своєму офіційному Телеграм-каналі.

"У перший тиждень ворог дійшов до Вознесенська. Наразі бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. Важко, але успішно. Сьогодні наші військові збили один літак та одну крилату ракету", – розповів Кім.

Крім того, він повідомив, що на прохання мешканців у Миколаївській області зроблять послаблення щодо "сухого закону".

"Багато прохань не скасовувати "сухий" закон. Зазначу, що при цьому ніхто не скасовує комендантський час і не скасовує жорсткого запобіжного заходу за пияцтво. Це потрібно для того, щоб потроху почав працювати бізнес. Якщо у вихідні буде поганий результат, повернемо назад заборону на продаж алкоголю", – зазначив голова ОДА.

Також Кім пояснив ситуацію із доставкою продуктів.

"Звертайтеся до будь-яких представників влади на місцях. Зараз ми налаштовуємо логістику, привеземо все і скрізь", – сказав він.

Голова ОДА додав, що зараз в області ведуться роботи з відновлення електрики та газопостачання.