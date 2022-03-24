FT: "дочка" російського підсанкційного банку розпочала ліквідацію

Заснована в 1995 році кіпрська «дочка» російського ВТБ Банку розпочала ліквідацію. ЄЦБ встановить у банку тимчасову адміністрацію, повідомляє Новое время.

Європейський центральний банк встановить тимчасову адміністрацію у кіпрській «доньці» підсанкційного російського ВТБ банку - RCB (Російський Комерційний Банк), пише Financial Times.

Це означає, що RCB погасить депозити своїх клієнтів на суму 2,8 млрд євро або переведе їх до іншого банку.

"Хоча RCB був і залишається удосталь ліквідності та капіталу, триваюча і надзвичайно нестабільна геополітична ситуація вимагає від нього трансформації та прийняття нової стратегії — поетапної відмови від банківських операцій" , — йдеться у заяві банку.

Як зазначає видання, «дочка» ВТБ банку ліквідує себе, щоб уникнути долі австрійської « дочки» Сбербанку, яка постраждала від вилучення депозитів після початку війни в Україні.

Нагадаємо, що на початку березня Сбербанк заявив, що йде з європейського ринку, оскільки дочірні банки групи зіткнулися з аномальним відтоком грошових коштів та загрозою безпеці співробітників та відділень.